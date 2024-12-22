إحالات واسعة إلى التقاعد المبكر في وزارة التربية - أسماء

إحالات واسعة إلى التقاعد المبكر في وزارة التربية - أسماء
التاريخ
12/22/2024 3:11:15 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر وزير التربية
والتعليم الدكتور عزمي محافظة إنهاء خدمات عدد من موظفين بناءا على طلبهم لاستكمالهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر من حيث العمر وعدد الاشتراكات ، وشملت الاحالات وظائف ادارية وفنية.
MENAFN22122024000208011052ID1109021855
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.