Sunday, 22 December 2024 09:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إحالات واسعة إلى التقاعد المبكر في وزارة التربية - أسماء

12/22/2024 3:11:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة إنهاء خدمات عدد من موظفين بناءا على طلبهم لاستكمالهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر من حيث العمر وعدد الاشتراكات ، وشملت الاحالات وظائف ادارية وفنية.

MENAFN22122024000208011052ID1109021855

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث