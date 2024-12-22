قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة
التاريخ
12/22/2024 3:11:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وسائل اعلام
فلسطينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة وأغلقت شارع المدارس في البلدة.
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