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وزير الثقافة ينعى الفنان هشام يانس

12/22/2024 3:11:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، الفنان الأردني هشام يانس، الذي وافاه الأجل مساء اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وقال الرواشدة في بيان للوزارة، إنّ الساحة الفنية الأردنية تفقد اليوم فنانًا كبيرًا، له رصيد نوعي من الأعمال التي اشتهر بها وارتبطت بشخصيّته الإبداعية.
وأكّد أهمية ما قدّمه الفنان الراحل لجمهوره الأردني والعربي، عبر مسيرته المميزة في المسرح والدراما، علاوةً على العديد من الأعمال التربوية والدرامية التي قام بكتابتها وتأليفها.








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