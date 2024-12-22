رئيس الوزراء يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وذلك خلال لقائه اليوم الأحد، رؤساء الكنائس في مطرانية الروم الكاثوليك، يرافقه عدد من الوزراء.



وقال رئيس الوزراء:“هذا يوم تسود فيه مشاعر المحبة والتآخي التي ميزت المجتمع الأردني، بقيادته الهاشمية الحكيمة”، مضيفا: كلنا شركاء في مسيرة الأردن المباركة، وبتنوعه، وبنسيجه الاجتماعي القوي، وبقيم الوسطية والاعتدال التي تجمعنا.. وهذا مصدر اعتزاز لنا جميعا.



وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء:“الأردن الذي تتجاور فيه الكنائس والمساجد، ويحتضن أضرحة الشهداء والصحابة هو أرض عماد المسيح عليه السلام، وهو درب الأنبياء الذين حملوا رسالة الخير والمحبة والسلام الممتدة فينا منذ الأزل”.. مشددا على أن“لا مكان في أردن الخير والنور للكراهية والتطرف والإقصاء والفتن، ولن يكون بإذن الله”.



وأشار رئيس الوزراء إلى أننا ننهي عاما شهدنا فيه المعاناة والظلم والوحشية بحق إخوتنا وأخواتنا في فلسطين وغزة، مؤكدا أنه لا بد من رفع الظلم والقهر عنهم.



ووجه رئيس الوزراء التحية والتقدير إلى المسيحيين في فلسطين، مؤكدا أن ثوابت الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني راسخة، وجهوده متواصلة؛ نصرة لهم، ودعما لصمودهم، ولرفع الظلم عنهم، والتصدي لمحاولات المساس بالقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.