إصابة جنود إسرائيليين في غزة

إصابة جنود إسرائيليين في غزة
التاريخ
12/22/2024 3:11:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 3 جنود أصيبوا بجروح -أحدهم في حالة خطيرة- في انفجار عبوة ناسفة بدبابة في قطاع غزة.
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جنديا من قوات الاحتياط أصيب بجروح خطيرة خلال معارك وسط القطاع.
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