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إصابة جنود إسرائيليين في غزة

12/22/2024 3:11:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 3 جنود أصيبوا بجروح -أحدهم في حالة خطيرة- في انفجار عبوة ناسفة بدبابة في قطاع غزة.
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جنديا من قوات الاحتياط أصيب بجروح خطيرة خلال معارك وسط القطاع.








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