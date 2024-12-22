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وزير الخارجية يبحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز العلاقات الثنائية

12/22/2024 3:11:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر.
وأكد الصفدي وفليتشر أهمية تعزيز علاقات الشراكة بين الأردن والأمم المتحدة، والحرص المشترك على زيادة التعاون.
وبحث الصفدي وفليتشر، خلال زيارته الأولى للمملكة منذ توليه مسؤولياته في ٩ تشرين الأول ٢٠٢٤، جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما بحثا آليات التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا التي يبدأ شعبها مرحلة مهمة من إعادة بناء بلده.








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