مطالبة بحماية المرضى والطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة ضد كمال عدوان شمالي القطاع، مطالبا منظمة الصحة العالمية بسرعة إرسال وفد ميداني للوقوف على حجم الجريمة ولحماية المستشفى والطواقم الطبية، وتوفير ممرات آمنة.



وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، اليوم الأحد، إلى تهديد الاحتلال بإخلاء واقتحام وقصف مستشفى كمال عدوان، وتهديد حياة الكوادر الصحية العاملة بداخله، وإجبار الطواقم الطبية والمرضى على إخلائه، وحرمان مئات المرضى والجرحى من تلقي العلاج والرعاية الصحية.



وطالب بضمان حماية المستشفى والطواقم الطبية، وتوفير ممرات آمنة لوصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى المستشفى الذي من المفترض أن يقدم الخدمة الطبية والرعاية الصحية لعشرات الآلاف من المدنيين.



وحمّل "الإعلامي الحكومي"، الاحتلال الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة واستمرار جريمة الإبادة الجماعية.