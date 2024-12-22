مطالبة بحماية المرضى والطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة ضد مستشفى
كمال عدوان شمالي القطاع، مطالبا منظمة الصحة العالمية بسرعة إرسال وفد ميداني للوقوف على حجم الجريمة ولحماية المستشفى والطواقم الطبية، وتوفير ممرات آمنة.
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، اليوم الأحد، إلى تهديد الاحتلال بإخلاء واقتحام وقصف مستشفى كمال عدوان، وتهديد حياة الكوادر الصحية العاملة بداخله، وإجبار الطواقم الطبية والمرضى على إخلائه، وحرمان مئات المرضى والجرحى من تلقي العلاج والرعاية الصحية.
وطالب بضمان حماية المستشفى والطواقم الطبية، وتوفير ممرات آمنة لوصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى المستشفى الذي من المفترض أن يقدم الخدمة الطبية والرعاية الصحية لعشرات الآلاف من المدنيين.
وحمّل "الإعلامي الحكومي"، الاحتلال الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة واستمرار جريمة الإبادة الجماعية.
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