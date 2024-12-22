سيف الزيود.. مبروك الخطوبة
التاريخ
12/22/2024 3:11:09 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يتقدم السيد أحمد محمد الشديفات، مدير التربية
والتعليم في لواء الرصيفة بأسمى آيات التهنئة والتبريك من السيد سيف الزيود بمناسبة الخطوبة بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير
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