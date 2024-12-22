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مالية النواب تناقش موازنتي وزارة الثقافة ودائرة المكتبة الوطنية

12/22/2024 10:08:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور نمر السليحات، مشروع موازنتي وزارة الثقافة ودائرة المكتبة الوطنية لعام 2025، بحضور وزير الثقافة مصطفى الرواشدة ومدير دائرة المكتبة نضال العياصرة، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.


وقال السليحات إن وزارة الثقافة تمثل تجسيد قيم المعرفة وارتقاء الذوق العام وإطلاق فضاء إبداعي حر والتنوع الثقافي.


وأشار إلى أن موازنة الوزارة بلغت 11.6مليون دينار بنمو 19بالمئة لتبلغ مخصصات النفقات الرأسمالية 6.1 مليون دينار، والجارية 5.5 مليون.


من جانبه، عرض الرواشدة لأبرز برامج الوزارة ومشاريعها، مشددًا على أن دور الثقافة يتجاوز الجوانب الإبداعية التقليدية مثل الشعر والمسرح والقصة إلى كونها محركًا أساسيًا في البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

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