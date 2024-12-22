لجنة توصي باتخاذ إجراءات للحد من التلوث البيئي بوادي ناطفة بإربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوصت لجنة مشتركة شكلها محافظ اربد رضوان العتوم، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات للحد من الأضرار البيئية والصحية في وادي ناطفة، إثر تعمد صهاريج نضح إفراغ حمولاتها من المياه العادمة في مجرى الوادي والعبث بمناهل الصرف الصحي والتسبب بفيضانها.



وقال رئيس اللجنة، مساعد محافظ إربد، الدكتور علي الحوامدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا ) التي شاركت اللجنة بكشفها على وادي ناطفة، إن اللجنة أوعزت لشركة مياه اليرموك بالعمل من خلال مقاول على صيانة مناهل الصرف الصحي في حرم الوادي وإغلاقها بطريقة تحد من تكرر الاعتداء والعبث بها الذي تسبب بمكرهة صحية وانتشار الحشرات، إضافة الى تكليف أحد كوادر الشركة بحراسة الموقع مع عمل حاجز لمنع دخول صهاريج النضح أو آليات طرح الأنقاض وتركيب كاميرات مراقبة في الموقع.



وبين أن الإدارة الملكية لحماية البيئة ستكثف دورياتها لضبط المخالفين للأنظمة البيئية والصحية، ومخاطبة إدارة الترخيص باشتراط ترخيص مركبات صهاريج نضح المياه العادمة بتركيب أجهزة التتبع الإلكتروني وفقا للشروط البيئية.