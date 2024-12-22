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قروض للمتقاعدين العسكريين وفقا للشريعة الإسلامية

12/22/2024 10:08:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، عن بدء استقبال طلبات تمويل القروض للمشاريع الإنتاجية الصغيرة (المحفظة الإقراضية) للمرحلة التاسعة، اعتبارا من بداية كانون الثاني المقبل.


وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن خدمة تمويل المشاريع الصغيرة، تعد من أبرز الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين، حيث تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لهم من خلال تشجيعهم على العمل الحر وتطوير مشاريع إنتاجية تساهم في تعزيز استقلالهم الاقتصادي.


وأكد أن تلك القروض تقدم وفقا للشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى لدعم المتقاعدين وتمكينهم من تحقيق أهدافهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ككل.


ودعت المؤسسة إلى زيارة موقعها الإلكتروني لتقديم الطلبات والاطلاع على التفاصيل والشروط (موقع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء/ تمويل المشاريع الصغيرة) عبر الرابط: ().


وأوضحت أن تقديم طلب الاستفادة من تمويل المحفظة الإقراضية سيكون إلكترونيا ولمدة 21 يوما، اعتبارا من بداية كانون الثاني المقبل ولغاية الساعة الثالثة من مساء يوم 21 كانون الثاني المقبل، حيث لن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.

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