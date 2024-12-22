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وزير العدل يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في الأردن

12/22/2024 10:08:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل وزير العدل د. بسام التلهوني اليوم في مكتبه سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في الاردن يائل لمبرت والوفد المرافق لها .


وأكد التلهوني في بداية اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، وأهمية الاستمرار بالتعاون المشترك في مختلف المجالات.


وأشاد التلهوني بمستوى العلاقات بين البلدين الصديقين معرباً عن تقدير الاردن لدعم الولايات المتحده الأمريكيه لقطاع العدالة في الأردن من خلال المشاريع الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.


وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسبل تفعيلها وتعزيزها بما يخدم تطور وتطوير قطاع العدالة.

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