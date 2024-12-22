وفاة الفنان الاردني هشام يانس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتقل الى رحمته تعالى ، الاحد ، الأردني القدير هشام يانس.



وهشام يانس من مواليد 21 مايو 1946 ، وهو وكاتب ولد في يافا بفلسطين .

تخرج من كلية الحقوق في مصر، وأنهى دراسة الماجستير في العلوم السياسية عام 2007 من الجامعة الأردنية وقدم بحثا بعنوان " تقييم السلام الأردنية الإسرائيلية".



اشتهر بتقليد الشخصيات العامة وخاصة الفنانين ورؤساء الدول والشخصيات العامة.



عمل في التأليف الدرامي والتمثيل الاذاعي والمسرحي، وعيّن مخرجاً ومنتجاً في الإذاعة الأردنية، ثم انتقل للعمل في هيئة الإذاعة البريطانية .



كتب ما لا يقل عن 82 مسلسلا تلفزيونيا و15 مسرحية سياسية، أشهرها ((نظام عالمي جديد)) بالإشتراك مع أمل الدباس ونبيل صوالحه، ومسرحيات : ((مؤتمر قمة عرب))))، ((السلام يا سلام))، ((التطبيع))، ((أهلا حكومة))، ((الحصار اللي صار))، ((الصدمة))، ((صدام))، و((أكوي)).



