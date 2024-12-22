إنجاز الطريق السياحي النافذ لموقع شلالات مجهود في الطفيلة

MENAFN - Khaberni) خبرني - استكملت مديرية أشغال محافظة الطفيلة، إنجاز المرحلة الأخيرة من الطريق السياحي النافذ لموقع شلالات مياه مجهود المعدنية.





وقال مدير أشغال الطفيلة عمار الحجاج، إن المديرية أنجزت طريق شلالات مجهود على ثلاث مراحل كان آخرها بطول 2 كيلومتر، فيما يبلغ طول الطريق الإجمالي 6 كيلومترات لضمان طريق آمن لزوار الموقع الذي يبعد عن مركز مدينة الطفيلة نحو 35 كيلو مترا بقرب من حمامات عفرا.





وبين أن الطريق شهد توسعة وتعبيدا بخلطة إسفلتية ساخنة مع إيجاد عبارات لتصريف مياه الأمطار، بأعداد إضافية لتلافي الانجرافات والفيضانات.





وقالت مديرة سياحة الطفيلة، خلود الجرابعة، إن إنجاز الطريق سيكون إضافة نوعية على خريطة السياحة المحلية في الطفيلة، ما يمكن الزوار من الوصول إلى مسارات سياحية تقع ضمن مسار شلالات مجهود إلى جانب إتاحة الفرصة لمحبي هوايات التسلق والسباحة، ورواد التنزه والباحثين عن جمال وروعة الطبيعة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية وممارسة هواياتهم.





وأضافت أن وزارة السياحة والآثار وضعت موقع شلالات مجهود ضمن خططها المستقبلية الرامية إلى تطويره وتحسين واقعه بالخدمات الأساسية.





وأشارت إلى إمكانية استثمار موقع الشلالات في إيجاد "شاليهات" ومخيم دائم للمبيت وإيجاد مركز للزوار وخدمات مختلفة كالمرافق العامة من حمامات ومسطحات وساحات مبلطة ومظلات.





وطالب العديد من زوار الموقع باستثمار الشلالات ووضعها على خارطة السياحة المحلية لما تحتضنه من مناظر جميلة من مياه منسابة وشلالات وبرك مياه طبيعية وجروف وردية.