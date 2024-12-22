إنجاز الطريق السياحي النافذ لموقع شلالات مجهود في الطفيلة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استكملت مديرية أشغال محافظة الطفيلة، إنجاز المرحلة الأخيرة من الطريق السياحي النافذ لموقع شلالات مياه مجهود المعدنية.
وقال مدير أشغال الطفيلة عمار الحجاج، إن المديرية أنجزت طريق شلالات مجهود على ثلاث مراحل كان آخرها بطول 2 كيلومتر، فيما يبلغ طول الطريق الإجمالي 6 كيلومترات لضمان طريق آمن لزوار الموقع الذي يبعد عن مركز مدينة الطفيلة نحو 35 كيلو مترا بقرب من حمامات عفرا.
وبين أن الطريق شهد توسعة وتعبيدا بخلطة إسفلتية ساخنة مع إيجاد عبارات لتصريف مياه الأمطار، بأعداد إضافية لتلافي الانجرافات والفيضانات.
وقالت مديرة سياحة الطفيلة، خلود الجرابعة، إن إنجاز الطريق سيكون إضافة نوعية على خريطة السياحة المحلية في الطفيلة، ما يمكن الزوار من الوصول إلى مسارات سياحية تقع ضمن مسار شلالات مجهود إلى جانب إتاحة الفرصة لمحبي هوايات التسلق والسباحة، ورواد التنزه والباحثين عن جمال وروعة الطبيعة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية وممارسة هواياتهم.
وأضافت أن وزارة السياحة والآثار وضعت موقع شلالات مجهود ضمن خططها المستقبلية الرامية إلى تطويره وتحسين واقعه بالخدمات الأساسية.
وأشارت إلى إمكانية استثمار موقع الشلالات في إيجاد "شاليهات" ومخيم دائم للمبيت وإيجاد مركز للزوار وخدمات مختلفة كالمرافق العامة من حمامات ومسطحات وساحات مبلطة ومظلات.
وطالب العديد من زوار الموقع باستثمار الشلالات ووضعها على خارطة السياحة المحلية لما تحتضنه من مناظر جميلة من مياه منسابة وشلالات وبرك مياه طبيعية وجروف وردية.
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