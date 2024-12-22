الخلايلة: 28500 أردني وأردنية سجلوا لأداء فريضة الحج

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ عدد المسجّلين لموسم الحج المقبل من خلال بوابة الحج الإلكترونيّة مع انتهاء فترة التسجيل الأولي، مساء الخميس الماضي، 28.500 أردني وأردنية، وفقا ما أعلن الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة محمد الخلايلة.





وقال الخلايلة، الأحد، إنّ عدد المسجلين من المدخرين في صندوق الحج بلغ 2100 أردني وأردنية.





وأضاف الخلايلة، أنَّ الكوتا المخصصة لحجاج الأردن 8 آلاف حاج وحاجة، إضافة لـ 4500 حاج وحاجة من مسلمي الـ48، مشيرا إلى أنَّ الوزارة في طور إنهاء استعداداتها لموسم الحج.





ولفت إلى أنَّ الوزارة ستعلن أسماء الحجاج الذين انطبقت عليهم أسس اختيار الحجاج خلال الشهرين القادمين، مُبينًا إلى أنَّ اختيار الحجاج ستكون وفق معياري العمر -الأكبر سناً- والقرعة؛ حتى تكون بعثة الحج الأردنيّة متنوعة بين كبار وصغار السن.





وبيّن الخلايلة، أنَّ المجموعة التي سيتم اختيارها وفقاً لمعيار القرعة، ستشمل المُسجّلين على بوابة الحج الإلكترونية حتى مواليد 31 كانون الأول 1975.





يشار إلى أن وزارة الأوقاف أعلنت عن بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم الحج 1446 هجري، 2025 ميلادي في 26 تشرين الثاني، واستمر لمدة 23 يومًا، حتى الساعة 10 من مساء الخميس 19 كانون الأول.