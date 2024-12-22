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لجنة العمل في الأعيان تناقش الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

12/22/2024 9:07:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى مراد، خلال لقائها اليوم الأحد، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2026 - 2033.


وقال العين مراد، إن اللقاء جاء للربط بين تنفيذ برامج وسياسات الوزارة ومحاور كتاب التكليف السامي، وكتاب الرد الحكومي عليها، إضافة إلى الاطلاع على برامج الوزارة ومشاريعها في مجالات التنمية الاجتماعية، ومدى تأثيرها على الفئات المستهدفة من رعاية وتعليم وتأهيل مهني لدمجهم في المجتمع الإنتاجي.


وأشار إلى أهمية الجهود المبذولة لخدمة كبار السن، من خلال تأمين حياة كريمة لهم، وتعزيز الرعاية المنزلية بما يضمن احترام حقوقهم وتحقيق رفاهيتهم.

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