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إنجاز الطريق السياحي النافذ لموقع شلالات مجهود بالطفيلة

12/22/2024 9:07:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استكملت مديرية أشغال محافظة الطفيلة، إنجاز المرحلة الأخيرة من الطريق السياحي النافذ لموقع شلالات مياه مجهود المعدنية.


وقال مدير أشغال الطفيلة، المهندس عمار الحجاج، إن المديرية أنجزت طريق شلالات مجهود على ثلاث مراحل كان آخرها بطول 2 كيلومتر، فيما يبلغ طول الطريق الإجمالي6 كيلومترات لضمان طريق آمن لزوار الموقع الذي يبعد عن مركز مدينة الطفيلة نحو 35 كيلو مترا بقرب من حمامات عفرا.


وبين أن الطريق شهد توسعة وتعبيدا بخلطة إسفلتية ساخنة مع إيجاد عبارات لتصريف مياه الأمطار، بأعداد إضافية لتلافي الانجرافات والفيضانات.

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