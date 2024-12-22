إنجاز الطريق السياحي النافذ لموقع شلالات مجهود بالطفيلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استكملت مديرية أشغال محافظة الطفيلة، إنجاز المرحلة الأخيرة من الطريق السياحي النافذ لموقع شلالات مياه مجهود المعدنية.
وقال مدير أشغال الطفيلة، المهندس عمار الحجاج، إن المديرية أنجزت طريق شلالات مجهود على ثلاث مراحل كان آخرها بطول 2 كيلومتر، فيما يبلغ طول الطريق الإجمالي6 كيلومترات لضمان طريق آمن لزوار الموقع الذي يبعد عن مركز مدينة الطفيلة نحو 35 كيلو مترا بقرب من حمامات عفرا.
وبين أن الطريق شهد توسعة وتعبيدا بخلطة إسفلتية ساخنة مع إيجاد عبارات لتصريف مياه الأمطار، بأعداد إضافية لتلافي الانجرافات والفيضانات.
MENAFN22122024000208011052ID1109021367
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.