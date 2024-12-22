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محافظ إربد يؤكد أهمية تعزيز العمل التطوعي للحفاظ على البيئة

12/22/2024 9:07:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد محافظ إربد رضوان العتوم، أهمية تضافر الجهود لدعم الجهات المعنية بالنظافة، لتعزيز العمل التطوعي للحفاظ على البيئة، وتشجيع الأفراد والمجتمعات على تبني سلوكيات صديقة للبيئة.


وأشار العتوم، خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا اليوم الأحد في مبنى المحافظة، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لبحث آليات تنفيذ حملات نظافة شاملة في مختلف مناطق مدينة إربد، إلى تحسين الواقع البيئي وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة والبيئة، مؤكدا أن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق الجميع.

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