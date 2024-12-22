محافظ إربد يؤكد أهمية تعزيز العمل التطوعي للحفاظ على البيئة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد محافظ إربد رضوان العتوم، أهمية تضافر الجهود لدعم الجهات المعنية بالنظافة، لتعزيز العمل التطوعي للحفاظ على البيئة، وتشجيع الأفراد والمجتمعات على تبني سلوكيات صديقة للبيئة.
وأشار العتوم، خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا اليوم الأحد في مبنى المحافظة، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لبحث آليات تنفيذ حملات نظافة شاملة في مختلف مناطق مدينة إربد، إلى تحسين الواقع البيئي وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة والبيئة، مؤكدا أن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق الجميع.
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