توقيع“عشرون فكرة ملهمة” بمعرض جدة الدولي للكتاب

(MENAFN
- Asdaf News)
في إطار فعاليات معرض
جدة الدولي للكتاب، احتفل الكاتب عبدالله أبو طالب هزازي يوم أمس السبت بتوقيع كتابه الجديد“عشرون فكرة ملهمة لمعلمي ومعلمات الصفوف الأولية”، الصادر عن دار صوت المؤلف للنشر.
شهد حفل التوقيع حضورًا مميزًا من الأقارب والأصدقاء، بالإضافة إلى عدد من زوار المعرض الذين أثنوا على مضمون الكتاب ورسالته التعليمية. ويُعد الكتاب دليلًا إبداعيًا للمعلمين والمعلمات، حيث يقدم أفكارًا مبتكرة تساهم في تطوير أساليب التدريس للصفوف الأولية وتعزيز التميز والإبداع في العملية التعليمية.
وأشاد الحضور بالدور البارز الذي يلعبه الكتاب في تمكين المعلمين والمعلمات من تطبيق استراتيجيات تعليمية ملهمة، مما يُسهم في تحسين جودة التعليم الأساسي وتحقيق أهدافه.
الوسوم#التعليم #توقيع كتاب #معرض جدة للكتاب 2024
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