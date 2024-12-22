توقيع“عشرون فكرة ملهمة” بمعرض جدة الدولي للكتاب

MENAFN - Asdaf News) في إطار فعاليات جدة الدولي للكتاب، احتفل الكاتب عبدالله أبو طالب هزازي يوم أمس السبت بتوقيع كتابه الجديد“عشرون فكرة ملهمة لمعلمي ومعلمات الصفوف الأولية”، الصادر عن دار صوت المؤلف للنشر.

شهد حفل التوقيع حضورًا مميزًا من الأقارب والأصدقاء، بالإضافة إلى عدد من زوار المعرض الذين أثنوا على مضمون الكتاب ورسالته التعليمية. ويُعد الكتاب دليلًا إبداعيًا للمعلمين والمعلمات، حيث يقدم أفكارًا مبتكرة تساهم في تطوير أساليب التدريس للصفوف الأولية وتعزيز التميز والإبداع في العملية التعليمية.

وأشاد الحضور بالدور البارز الذي يلعبه الكتاب في تمكين المعلمين والمعلمات من تطبيق استراتيجيات تعليمية ملهمة، مما يُسهم في تحسين جودة التعليم الأساسي وتحقيق أهدافه.

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