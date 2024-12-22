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ساعات عمل جسر الملك حسين خلال الأسبوع الجاري

12/22/2024 8:08:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، اليوم الأحد، ساعات عمل معبر الكرامة (جسر الملك حسين) خلال الأسبوع الجاري.
وأشارت إلى أنه في حال حدوث أي تعديل على ساعات العمل، سيتم الإعلان عنه من خلال منصاتها ووسائل الإعلام الرسمية.

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