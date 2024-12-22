ما هي علاجات تساقط الشعر الفعّالة لجميع النساء؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعتبر تساقط الشعر عند النساء مقلقاً، وقد يؤدي هذا التساقط إلى ظهور بقع صلعاء وترقق الشعر، فيمكن لطبيب الأمراض الجلدية مساعدتك في تحديد سبب تساقط شعرك والتوصية بخيارات العلاج.



يشكل تساقط الشعر جزءًا من التوازن الطبيعي، فهناك مجموعة متنوعة من التقنيات التجميلية التي يمكنك القيام بها إذا كنت تعانين من تساقط الشعر. ومع ذلك، من المهم أيضاً أن تضعي في اعتبارك أن عوامل مثل العمر ونمط الحياة والوراثة يمكن أن تؤثر أيضًا على فعالية هذه العلاجات. فتعرفي معنا على أبرز علاجات تساقط الشعر الفعّالة لجميع النساء.

ما هي الإجراءات المطلوبة قبل العلاج لتساقط الشعر؟

قبل إجراء التشخيص، من المرجح أن يجري لك طبيبك فحصًا جسديًا ويسألك عن نظامك الغذائي، وروتين العناية بالشعر، وتاريخك الطبي والعائلي. فقد تخضعين أيضًا لاختبارات، مثل ما يلي:

فحص الدم: قد يساعد هذا في الكشف عن الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر.

اختبار السحب: حيث يسحب طبيبك بلطف عدة عشرات من الشعر لمعرفة عدد الشعر الذي يخرج، حيث يساعد هذا في تحديد مرحلة عملية التساقط.

خزعة فروة الرأس: يقوم طبيبك بكشط عينات من الجلد أو من بضع شعرات تم انتزاعها من فروة الرأس لفحص جذور الشعر. فيمكن أن يساعد هذا في تحديد ما إذا كانت العدوى تسبب تساقط الشعر.

المجهر الضوئي: يستخدم طبيبك أداة خاصة لفحص الشعر المقصوص عند قواعده. ويساعد هذا في الكشف عن الاضطرابات المحتملة في جذع الشعر.

ما هو العلاج لتساقط الشعر لدى النساء؟

تتوفر علاجات فعّالة لبعض أنواع تساقط الشعر، فقد تتمكن من عكس تساقط الشعر، أو على الأقل إبطائه. وفي بعض الحالات، مثل تساقط الشعر المتقطع أو الثعلبة البقعية، قد ينمو الشعر مرة أخرى دون علاج في غضون عام. وتشمل علاجات تساقط الشعر الأدوية والجراحة.



حقن البلازما للشعر

يعد إجراء البلازما الغنية بالصفائح الدموية، PRP، خياراً فعالاً للنساء اللواتي يعانون من تساقط الشعر. فيفصل الطبيب دم المريضة في جهاز طرد مركزي ويفصل بين الصفائح الدموية والبلازما. البلازما، التي يتم حقنها في مناطق تساقط الشعر على فروة الرأس لمدة تصل إلى عامين، تساعد في إصلاح الأوعية الدموية وتحفيز إنتاج الكولاجين وتعزيز نمو الخلايا.

وتظهر الأبحاث المبكرة أن علاج PRP آمن، وقد تشمل الآثار الجانبية الحد الأدنى من الألم والاحمرار في موقع الحقن.



جراحة زراعة الشعر

في النوع الأكثر شيوعًا من تساقط الشعر الدائم، يتأثر الجزء العلوي من الرأس فقط. وتعمل جراحة زراعة الشعر أو جراحة الترميم على الاستفادة القصوى من الشعر المتبقي لديك.

أثناء عملية زراعة الشعر، يقوم طبيب الأمراض الجلدية أو جراح التجميل بإزالة الشعر من جزء من الرأس به شعر وزرعه في بقعة صلعاء. تحتوي كل رقعة من الشعر على شعرة واحدة أو عدة شعرات. وفي بعض الأحيان يتم أخذ شريط أكبر من الجلد يحتوي على مجموعات شعر متعددة. وتشمل المخاطر المحتملة النزيف والكدمات والتورم والعدوى. كما قد تحتاجين إلى أكثر من عملية جراحية للحصول على التأثير الذي تريدينه. وسوف يتطور تساقط الشعر الوراثي في النهاية على الرغم من الجراحة.



عملية تجديد الشعر أو Hair Regeneration

علاج تجديد الشعر هو نهج سريع وغير جراحي لتساقط الشعر باستخدام نظام مخصص يتضمن الجمع بين البلازما الغنية بالصفائح الدموية والمصفوفة خارج الخلية، أي المستخدمة في التئام الجروح. ويعيد هذا الإجراء تنشيط الشعر الذي لا ينمو سريرياً، ويقوّي الشعر الموجود ويطيل من الشعر الخفيف.

تجديد الشعر هو علاج غير جراحي لترقق الشعر وتساقط الشعر حيث يتم الاستفادة من خصائص التئام الجروح القائمة على الخلايا الجذعية البالغة، ويتم تخصيص تجديد الشعر من حيث التركيزات والمناطق المعالجة وعمق العلاج والتقنية. وتشمل المواد المستخدمة في علاج تجديد الشعر ECM، وهي مادة التئام الجروح التي تجذب زيادة إمداد الدم والخلايا الجذعية البالغة، والتي تضاعف الأنسجة البشرية مثل الجلد والعضلات. وعند استخدامه في علاج تساقط الشعر، يبدو أن مادة ECM تستعيد سريريا الخلايا الضرورية المسؤولة عن نمو الشعر الصحي.

فيلر تكثيف الشعر

فيلر الشعر هو مجموعة من المواد المالئة التي تستخدم للحقن داخل الشعر وتزيد من سمك الشعرة وكثافتها، فتكون النتيجة أن يبدو الشعر أكثر كثافة وقوة.

يتضمن الفيلر بعض المواد التي تزيد من لمعة الشعر وتقلل من التقصف والهيشان، فتجعل الشعر يبدو صحياً ولامعاً وجميلاً وسهل التصفيف، ويغنيك عن استخدام المستحضرات والطرق التقليدية لفرد الشعر.

ومن أهم فوائد فيلر تكثيف الشعر أنه يزيد من كثافة الشعر ويعالج ترقق الشعر، وواحدة من أهم فوائد فيلر الشعر هي أنه يساهم في علاج ترقق الشعر على عكس مواد التجميل الأخرى، مثل المواد المستخدمة في الفيلر لإطعام الجذور وتعبئتها من الداخل، ثم زيادة سماكة الشعر مما يؤدي إلى تقوية ومعالجة ترقق الشعر وزيادة كثافته. كما أنه يقاوم هشاشة الشعر حيث يحتوي فيلر الشعر على عنصر Zanthalene، الذي يعمل على ألياف الشعر الفردية ويجعلها أكثر مرونة، وبالتالي يقلل من احتمالية التعرض لمشاكل الهشاشة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على جذور ويزيد من قوة ودرجة مقاومة الملوثات والغبار. أيضاً، تأثير العلاجي والجمالي لفيلر الشعر يستمر لفترات طويلة، ففيلر الشعر يغذي ويعالج بصيلات الشعر نفسها، مما يعني أن الشعر الذي ينمو لاحقًا ينمو بنفس درجة السُمك والكثافة والقوة.

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