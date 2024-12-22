الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في خاركوف ودونيتسك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت الدفاع الروسية تحرير بلدتي لوزوفايا في مقاطعة خاركوف، وكراسنويه في جمهورية دونيتسك والقضاء على 1575 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات لقوات كييف في 24 ساعة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 55 قتيلا ودمرت له 6 مركبات، ومدافع غربية.
- حررت قوات "الغرب" بلدة لوزوفايا في مقاطعة خاركوف وكبدت العدو 480 قتيلا ودمرت له 5 مركبات، ومدافع غربية.
- عززت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 300 قتيل ودمرت له مدرعة و3 مركبات ومستودع ذخيرة ومدافع غربية.
- حررت قوات "المركز" بلدة كراسنويه في جمهورية دونيتسك وصدت 11 هجوما وكبدت العدو 480 قتيلا ودمرت له دبابتين ومدرعتي "فارتا" و"كوزاك" أوكرانيتين، و9 مركبات، ومدافع غربية.
- عززت قوات "الشرق" مواقعها في دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه وصدت هجوما واحدا وكبدت العدو 185 قتيلا ودمرت له مركبتين ومدافع غربية.
- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدت العدو 75 قتيلا ودمرت له مدافع غربية ومحطتي حرب إلكترونية.
- تواصل القوات الروسية تدمير مواقع الطاقة والبنية التحتية والمطارات العسكرية ومستودعات المسيرات ولوجستيات العدو.
- إسقاط صاروخ "نيبتون" أوكراني وصاروخي "هيمارس" أمريكيين.
- إسقاط 100 مسيرة.
RT
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