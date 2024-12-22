الخارجية اليمنية: نعتزم إعادة فتح سفارتنا في دمشق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية بأن "سفارة صنعاء لدى دمشق ستستأنف عملها بمجرد استعادة مقرها الذي امتنعت جماعة الحوثي عن تسليمه".وأكد ذات المصدر الذي لم يكشف عن اسمه في حديث لوكالة "سبأ" اليمنية، أن الوزارة تجري حاليا الاتصالات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية مع السلطات السورية الجديدة لاستلام مبنى السفارة.



وخلال السنوات الماضية، تسلم ممثلو جماعة الحوثي مقر السفارة اليمينة عقب فتحها أمام ممثلي الجماعة، ليتم إغلاقها في وقت لاحق، عقب خلافات بين قيادات الحوثيين.



ومن المتوقع أن نكثف الحكومة اليمنية اتصالاتها وتعين سفيرا في دمشق مع الإعلان عن وزير الخارجية الجديد في الحكومة المؤقتة أسعد حسن الشيباني، في إطار سعيها لبناء علاقات دولية جديدة.



هذا وأعلنت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا السبت تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة الخارجية في الحكومة المؤقتة.

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