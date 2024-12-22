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ولي العهد يترأس اجتماعا للقطاع السياحي

12/22/2024 8:08:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ترأس ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اجتماعا لبحث القطاع السياحي في عام 2025.
وحضر الاجتماع الذي عقد في قصر الحسينية، وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ورئيس سلطة اقليم البترا التنموي فارس بريزات، وعدد من المعنيين بالقطاع السياحي.
وبحث الاجتماع آليات تطوير السياحة واستقطاب السياح للمملكة في العام المقبل.








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