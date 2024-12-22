بطريرك القدس للاتين يترأس قداس الأحد في كنيسة العائلة المقدسة في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - ترأس بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، اليوم الأحد، القداس في كنيسة العائلة المقدسة للاتين في مدينة غزة، لمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي.
وفي عظته، أعرب الكاردينال بيتسابالا عن سعادته لوجوده من جديد وسط أبنائه في غزة، وقال: "لا يجب عليكم أن تفقدوا الأمل، لأنّ عيد الميلاد هو عيد الرجاء، ولأنّ نور المسيح في وسطكم".
وأضاف: "عاجلاً أم آجلاً ستنتهي هذه الحرب. وعند انتهائها، سنبني كل شيء؛ سنبني مدارسنا ومستشفياتنا وبيوتنا.. وكونوا على ثقة دائمة بأنّنا لن نترككم أبدًا، وسنعمل كل شيء لدعمكم ومساندتكم".
وهذه هي المرة الثانية التي يتمكن فيها الكاردينال بيتسابالا من زيارة قطاع غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ومنذ بدء الحرب، نزح المواطنون المسيحيون البالغ عددهم نحو ألف شخص، إلى كنيستي العائلة المقدسة للاتين والقديس برفوريوس للروم الأرثوذكس في مدينة غزة، قبل أن يضطر عدد منهم للنزوح إلى جنوب القطاع أو خارجه.
وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2023، استشهدت مواطنة وابنتها وأصيب سبعة آخرون برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجدهم في ساحة كنيسة اللاتين.
وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تعمدت قوات الاحتلال استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس، ما أسفر حينها عن استشهاد 18 مواطنا.
وتعرضت الكنيستان ومحيطهما لأضرار جراء الاستهداف الإسرائيلي، كما قصف الاحتلال عدة مؤسسات ومدارس ومراكز صحية تابعة للكنائس، من ضمنها جمعية الشبان المسيحية في غزة، ودير راهبات الأم تريزا، ومدرسة العائلة المقدسة، ومستشفى الأهلي العربي "المعمداني".
وتواصل قوات الاحتلال حربها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,259 مواطنا، وإصابة 107,627 آخرين، إضافة إلى آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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