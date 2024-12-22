بطريرك القدس للاتين يترأس قداس الأحد في كنيسة العائلة المقدسة في غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - ترأس بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، اليوم الأحد، القداس في كنيسة العائلة المقدسة للاتين في مدينة غزة، لمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي.

وفي عظته، أعرب الكاردينال بيتسابالا عن سعادته لوجوده من جديد وسط أبنائه في غزة، وقال: "لا يجب عليكم أن تفقدوا الأمل، لأنّ عيد الميلاد هو عيد الرجاء، ولأنّ نور المسيح في وسطكم".

وأضاف: "عاجلاً أم آجلاً ستنتهي هذه الحرب. وعند انتهائها، سنبني كل شيء؛ سنبني مدارسنا ومستشفياتنا وبيوتنا.. وكونوا على ثقة دائمة بأنّنا لن نترككم أبدًا، وسنعمل كل شيء لدعمكم ومساندتكم".

وهذه هي المرة الثانية التي يتمكن فيها الكاردينال بيتسابالا من زيارة قطاع غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومنذ بدء الحرب، نزح المواطنون المسيحيون البالغ عددهم نحو ألف شخص، إلى كنيستي العائلة المقدسة للاتين والقديس برفوريوس للروم الأرثوذكس في مدينة غزة، قبل أن يضطر عدد منهم للنزوح إلى جنوب القطاع أو خارجه.

وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2023، استشهدت مواطنة وابنتها وأصيب سبعة آخرون برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجدهم في ساحة كنيسة اللاتين.

وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تعمدت قوات الاحتلال استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس، ما أسفر حينها عن استشهاد 18 مواطنا.

وتعرضت الكنيستان ومحيطهما لأضرار جراء الاستهداف الإسرائيلي، كما قصف الاحتلال عدة مؤسسات ومدارس ومراكز صحية تابعة للكنائس، من ضمنها جمعية الشبان المسيحية في غزة، ودير راهبات الأم تريزا، ومدرسة العائلة المقدسة، ومستشفى الأهلي العربي "المعمداني".

وتواصل قوات الاحتلال حربها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,259 مواطنا، وإصابة 107,627 آخرين، إضافة إلى آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.