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فلسطين تشارك في المؤتمر العربي الـ16 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالأردن

12/22/2024 8:08:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمّان / PNN - شاركت دولة فلسطين، ممثلةً بوزارة التربية والتعليم العالي، في المؤتمر العربي الـ16 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرِّية الذي عُقد في الأردن بتنظيمٍ من الهيئتين العربية والأردنية للطاقة الذرية.

وقد مثَّل فلسطين في المؤتمر، عضو اللجنة التوجيهية لمركز البحث والتطوير التابع لوزارة التربية والتعليم العالي، الباحث الدكتور سالم أبو مصلح، حيث تمَّ قبول بحثه بعنوان "دراسة نظامية لنظائر البلاتينيوم
pt باستخدام نموذج البوزونات المُتفاعلة"، علماً أنَّ العدوان المُتواصل على قطاع غزة حال دون مُشاركة الباحث في المؤتمر وجاهياً.

وشارك في المؤتمر العديد من الباحثين والعلماء المُتميِّزين من الدول العربية والأجنبية، بحضور مسؤول المكتب الوطني لفلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية- فينّا، إيهاب الغول؛ الذي بدوره قدَّم المُشاركة نيابةً عن الباحث أبو مصلح.

وقد أنتج الباحث معرفة جديدة حول حساب مُستويات الطاقة والانتقالات الكهرومغناطيسية لهذه النظائر؛ لفتح آفاق للمُضي قُدماً في التحرّك بأدواتِ البحث للنظائر الفردية الزوجية، من أجل تقديم خصائص مهمة للعديد من النظائر التي يتمُّ توظيفها في مجال الطب والصناعة والزراعة، ما يُسهم إيجابيا في هذه المجالات عبر تنمية الاقتصاد ورفاهية الشعوب.

وقدَّم أبو مصلح شكره لوزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم على جهوده في تسهيل المُشاركة في هذا المؤتمر، إيمانا من الوزارة بأهمية تمثيل دولة فلسطين في مُختلف المحافل الدولية، خاصة في مجال البحث العلمي.

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