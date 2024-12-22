فلسطين تشارك في المؤتمر العربي الـ16 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالأردن

(MENAFN
- Palestine News Network
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عمّان / PNN - شاركت دولة فلسطين، ممثلةً بوزارة التربية
والتعليم العالي، في المؤتمر العربي الـ16 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرِّية الذي عُقد في الأردن بتنظيمٍ من الهيئتين العربية والأردنية للطاقة الذرية.
وقد مثَّل فلسطين في المؤتمر، عضو اللجنة التوجيهية لمركز البحث والتطوير التابع لوزارة التربية والتعليم العالي، الباحث الدكتور سالم أبو مصلح، حيث تمَّ قبول بحثه بعنوان "دراسة نظامية لنظائر البلاتينيوم
pt باستخدام نموذج البوزونات المُتفاعلة"، علماً أنَّ العدوان المُتواصل على قطاع غزة حال دون مُشاركة الباحث في المؤتمر وجاهياً.
وشارك في المؤتمر العديد من الباحثين والعلماء المُتميِّزين من الدول العربية والأجنبية، بحضور مسؤول المكتب الوطني لفلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية- فينّا، إيهاب الغول؛ الذي بدوره قدَّم المُشاركة نيابةً عن الباحث أبو مصلح.
وقد أنتج الباحث معرفة جديدة حول حساب مُستويات الطاقة والانتقالات الكهرومغناطيسية لهذه النظائر؛ لفتح آفاق للمُضي قُدماً في التحرّك بأدواتِ البحث للنظائر الفردية الزوجية، من أجل تقديم خصائص مهمة للعديد من النظائر التي يتمُّ توظيفها في مجال الطب والصناعة والزراعة، ما يُسهم إيجابيا في هذه المجالات عبر تنمية الاقتصاد ورفاهية الشعوب.
وقدَّم أبو مصلح شكره لوزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم على جهوده في تسهيل المُشاركة في هذا المؤتمر، إيمانا من الوزارة بأهمية تمثيل دولة فلسطين في مُختلف المحافل الدولية، خاصة في مجال البحث العلمي.
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