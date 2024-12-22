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الجمارك: استمرار دوام الموظفين في الحرة الزرقاء يومي الأربعاء وال

12/22/2024 7:15:51 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر مدير عام الجمارك الأردنية بالوكالة عميد جمارك أحمد العكاليك استمرار دوام الموظفين في مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء قسم المركبات ليومي الأربعاء المقبل ٢٥/ ١٢/ ٢٠٢٤ والجمعة ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٤ عملاً بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٦٢لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة ٥٠% لمرة واحدة حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٤ . وأكد العكاليك إلتزام دائرة الجمارك الأردنية بقرار مجلس الوزراء، مهيباً بالمواطنين والتجار الراغبين بالاستفادة من القرار ضرورة المبادرة بالتخليص على مركباتهم وتجنب الإنتظار لآخر يوم في العام، وعدم الالتفات إلى الشائعات،
حيث أكدت الحكومة في أكثر من تصريح أنه لن يكون تمديد لهذا القرار.

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