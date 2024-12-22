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مشاهير اردنيون يلتقون بالشرع

12/22/2024 7:15:51 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
استضاف القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عددا من المشاهير والإعلاميين ، وكان من بينهم الرحالة و صانع المحتوى الأردني "قاسم حتو" المعروف باسم "ابن حتوتة" وزميله الرحالة و صانع المحتوى الأردني "جهاد حطاب" المعروف باسم "جو حطاب" وزميله.

واظهرت احدى الصور ابن حتوتة وجو حطاب بصورة جماعية مع مشاهير آخرين برفقة الشرع.

وكتب ابن حتوتة عبر صفحاته على مواقع التواصل : "أول ما وصلت دمشق، تفاجأت بدعوة من فريق السيد احمد الشرع مشكورين للقاء ودي مع مجموعة من الإعلاميين، شاركنا حوار حول المخاوف والتطلعات المستقبلية، فرصة طيبة وأحاديث فيها أمل بمستقبل مشرق لسوريا العظيمة.

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