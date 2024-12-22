مشاهير اردنيون يلتقون بالشرع

وكتب ابن حتوتة عبر صفحاته على مواقع التواصل : "أول ما وصلت دمشق، تفاجأت بدعوة من فريق السيد احمد الشرع مشكورين للقاء ودي مع مجموعة من الإعلاميين، شاركنا حوار حول المخاوف والتطلعات المستقبلية، فرصة طيبة وأحاديث فيها أمل بمستقبل مشرق لسوريا العظيمة.

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