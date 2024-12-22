شعبان: الاحتلال يصعد من اعتداءاته في الأراضي الفلسطينية بشكل غير مسبوق

MENAFN - Palestine News ) قلقيلية / PNN - قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن الاحتلال الإسرائيلي صعد من اعتداءاته بحق الأراضي الفلسطينية مؤخرا بشكل غير مسبوق، وذلك من خلال تنفيذه عمليات الهدم، وتوزيعه لإخطارات وقف البناء والهدم، بالإضافة الى عرقلة عمل المواطنين بأراضيهم، والوصول اليها.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها شعبان والوفد المرافق له، اليوم الأحد، الى بلدتي "عزون وجيوس" شرق قلقيلية، للاطلاع على اعتداءات الاحتلال، والاستماع للمواطنين، وبحث سبل تعزيز صمودهم بأراضيهم.



وبين شعبان ان اعتداءات الاحتلال متصاعدة منذ بدء العدوان على شعبنا في 7 من أكتوبر 2023 وحتى اليوم، بهدف النيل من عزيمته وصموده، موضحا ان محافظة قلقيلية من بين المحافظات المستهدفة لموقعها الجغرافي المميز ولقربها من أراضي الـ48، لذلك يحاول الاحتلال التنغيص على حياة المواطنين، ومنعهم من الوصول الى أراضيهم، أو الاستفادة منها.

وأضاف ان هذه الزيارة تأتي لتعزيز صمود المواطنين بأراضيهم، وطمأنتهم ان العمل جار على الاعتراض بحق الاستيلاء على أراضيهم، ووقف العمل بها، ثم الاطلاع على احتياجاتهم، ومحاولة تلبيتها ضمن الامكانيات المتاحة.



بدوره، استعرض محافظ قلقيلية حسام ابو حمدة للوفد الضيف، ما تتعرض له المحافظة من انتهاكات يومية تُسجل بحق المواطنين، مبينا ان بلدة عزون منذ بداية الحرب تعيش ظروف سياسية صعبة، حيث تم اغلاق المدخل الرئيسي للبلدة بالبوابة لحديدية بشكل دائم، بينما المداخل الأخرى ينصب الاحتلال حواجز عسكرية طيارة شبه دائمة عليها، بالإضافة الى المداهمات والاقتحامات والاعتقالات اليومية.

وأشار الى الانتهاكات بحق بلدة جيوس مؤخرا، والمتمثلة بالاستيلاء على ما يقارب 35 دونما من أراضيها، بالإضافة الى اخطارات الوقف والبناء التي تم توزيعها مؤخرا على المواطنين بالمنطقة الغربية من البلدة.

وأكد أن كل اجراءات الاحتلال لن تثني المواطن عن الثبات بأرضه ومواصلة عطائه.