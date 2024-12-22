معاريف: إسرائيل تجد صعوبة بجمع معلومات عن مستودعات صواريخ الحوثي

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- فادت صحيفة "معاريف" العبرية، الأحد، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "تقر بصعوبة جمع معلومات استخباراتية" تمكنها من الوصول إلى مستودعات الصواريخ التابعة للحوثيين في اليمن.

وقالت الصحيفة في تقرير: "تركز شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي نشاطها على بناء مجموعة من الأهداف العسكرية والاستراتيجية للحوثيين في اليمن".

وأشارت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي "يستعد للرد على الهجمات التي شنها الحوثيون ضد إسرائيل خلال الأيام الأخيرة الماضية".

وأوضحت الصحيفة أن الصاروخ الذي فشلت إسرائيل في اعتراضه السبت، وسقط في تل أبيب (وسط)، هو من طراز مطور لصاروخ "خيبر" إيراني الصنع.

وقالت "معاريف": "تم خفض كمية المادة المتفجرة في رأس الصاروخ وإضافة المزيد من الوقود الصلب الذي يعمل على تحسين مدى الطيران وسرعته، مباشرة بعد خروجه من الغلاف الجوي".

وتابعت: "يعترف الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بأن مشكلة محاربة منظمة إرهابية مثل الحوثيين معقدة بشكل خاص، بسبب صعوبة جمع معلومات استخباراتية عن رؤساء القبائل على رأس المنظمة، وكذلك صعوبة الوصول إلى مستودعات الصواريخ وعدم الاكتفاء بقصف المنشآت في الموانئ وبراميل الوقود".

وفي وقت سابق الأحد، قال سلاح الجو الإسرائيلي، في نتائج تحقيق، إن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون من اليمن، سقط في تل أبيب "بسبب خلل في الصاروخ الاعتراضي، وليس في منظومة الدفاع الجوي نفسها"، وفق القناة (12) الإسرائيلية الخاصة.



ووفق التحقيق، فإن خللا حدث في صاروخ "حيتس (آرو/السهم)" الذي تم إطلاقه لاعتراض الصاروخ الباليتسي في الطبقة العليا فوق الغلاف الجوي.



وصباح السبت، سقط صاروخ أطلقه الحوثيون في منطقة تل أبيب- يافا مخلفا حفرة عمقها عدة أمتار وتسبب في إصابة 20 شخصا بجروح طفيفة وتضرر عشرات الشقق بالمنطقة، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.



و"تضامنا مع غزة" بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى استشهاج وإصابة قرابة 153 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.



كما تشن جماعة الحوثي من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.