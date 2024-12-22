الهيئة الإسلامية العليا في روسيا تصدر فتوى تسمح للرجال بتعدد الزوجات تحت شروط معينة

(MENAFN
) أصدرت الهيئة الإسلامية العليا في روسيا فتوى تسمح للرجال بتعدد الزوجات تحت شروط معينة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "آر آي أي نوفوستي" يوم الخميس الموافق 19ديسمبر, وأوضح المفتي إلدار أليوتدينوف، نائب رئيس مجلس العلماء في إدارة الشؤون الروحية للمسلمين في روسيا، أن الفتوى تسمح بتعدد الزوجات إذا كانت الزوجة غير قادرة على الإنجاب بسبب مشاكل صحية أو تقدم العمر أو عدم التوافق الجنسي، أو إذا كانت لا ترغب في إنجاب الأطفال.
كذلك شدد أليوتدينوف على أنه يجب على الزوج توفير الدعم المادي المتساوي، والسكن المنفصل، وتخصيص وقت متساوٍ لجميع الزوجات, وإذا لم تُلبَّ هذه الشروط، فلا يجب على الرجل أن يتزوج أكثر من امرأة, كما يُشترط أن تكون كل زوجة على علم بالزيجات الأخرى، وإذا كانت إحدى الزوجات غير مدركة أو غير راغبة في قبول ذلك، فيحق لها إنهاء الزواج.
وعلى الرغم من أن القانون الروسي يحظر الزواج بين أكثر من شخصين، أوضح أليوتدينوف أن النساء اللواتي يعشن في زواج ديني فقط لن تُضمن حقوقهن قانونياً, وتهدف الفتوى إلى تمكينهن من اتخاذ خطوات لحماية حقوقهن في مثل هذه الحالات.
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