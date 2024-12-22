المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يرسل رسالة إلى زينب حسن نصرالله

(MENAFN
) في يوم الجمعة الموافق 20ديسمبر، أرسل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، رسالة إلى زينب حسن نصرالله، ابنة الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت, انتقد أدرعي تصريحاتها الأخيرة خلال مقابلة مع إذاعة "المنار" التابعة لحزب الله، واتهمها بالترويج لعقلية تمجد القتل والإرهاب والعنف, وقال إن زينب استمرت في دعم إرث والدها من الإرهاب بدلاً من الدعوة إلى السلام.
كما عبر أدرعي عن استغرابه من كيفية نظر مؤيدي حزب الله إلى أعمال العنف على أنها صواب، قائلًا إنهم يمجدون القتل والإرهاب ويشكرون الله على تلك الأفعال, وأضاف أن هذه المعتقدات تتناقض بشكل مباشر مع تعاليم الله.
وفي 27 سبتمبر 2024، قتلت غارة جوية إسرائيلية حسن نصرالله بعد أن أفادت المعلومات الاستخباراتية بأن قادة حزب الله كانوا في اجتماع بمقرهم في الضواحي الجنوبية لبيروت, الهجوم تم بواسطة طائرات اف-35 الإسرائيلية التي ألقت أكثر من 2000 طن من القنابل، مما أدى إلى تدمير ستة مبانٍ والمقر, وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الطائرات التي استخدمت في الهجوم كانت طائرات اف-15.
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