تقرير يكشف اللحظات الأخيرة قبل مغادرة الرئيس السوري السابق إلى موسكو

(MENAFN
) كشف تقرير جديد، استند إلى مقابلات مع 12 مصدرًا مطلعًا على هروب بشار الأسد، عن اللحظات الأخيرة قبل مغادرة الرئيس السوري السابق إلى موسكو حيث تم منحه اللجوء, ونشر التقرير في صحيفة فاينانشال تايمز يوم الجمعة، ويصف كيف أن بشار الأسد، عشية سيطرة القوات المعارضة على دمشق، صعد إلى مركبة عسكرية روسية مدرعة مع ابنه حافظ، تاركًا وراءه الأقارب والأصدقاء في حالة من الفزع وهم يبحثون عنه, ووفقًا للمصادر، في ليلة السابع من ديسمبر 2023، قبل منتصف الليل، وجد أنصار الأسد مواقع الحراسة المهجورة والمباني الفارغة حول منزله في حي المالكي، مع انتشار الزي العسكري المهمل في الشوارع, وبحلول منتصف الليل، كان الأسد وابنه في طريقهما إلى قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، سوريا، على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط, ولم يصدر الأسد أمرًا باستسلام الجيش إلا بعد مغادرته دمشق، حيث أصدر أوامر لحرق الوثائق والمكاتب الحساسة.
وفي قاعدة حميميم، انتظر الأسد وابنه حتى الساعة الرابعة صباحًا من الثامن من ديسمبر قبل أن يُسمح لهما بالانتقال إلى موسكو, وانضمت إليه ابنته زين، التي كانت تدرس في جامعة السوربون في أبوظبي بالإمارات، حيث التقى مع زوجته أسماء الأسد، التي كانت تتلقى العلاج من السرطان في موسكو مع والديها, وأشار التقرير أيضًا إلى أن هروب الأسد لم يكن متعلقًا فقط بعائلته بل أيضًا بتأمين ثروته, رافقه في الهروب عدد من داعميه الماليين، مثل رجل الأعمال ياسر إبراهيم ووزير شؤون الرئاسة السابق منصور عزام, كما فر العديد من حلفاء الأسد إلى دول مختلفة، بما في ذلك لبنان والعراق والإمارات والدول الأوروبية، في حين لجأ البعض إلى السفارة الروسية في دمشق.
كما يكشف التقرير أيضًا أن الأسد لم يتواصل مع أولئك الذين وعد بحمايتهم، مما تركهم في حالة من الحيرة والغضب, قبل أربعة أيام من مغادرته دمشق، عبر الأسد عن يأسه، وعرض لقاء المعارضة السياسية في جنيف لإجراء محادثات سلام, لكن يبدو أن روسيا لم تكن مهتمة بعرضه, وتشير المصادر إلى أن أيام الأسد في السلطة قد انتهت، ومن المحتمل أن يقضي بقية حياته في المنفى بعيدًا عن أي محاكمة عن دوره في النزاع الدموي في سوريا.
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