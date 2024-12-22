مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة يقول إن الجيش الإسرائيلي قصف المستشفى بقذائف المدفعية

(MENAFN
) قال حسام أبو صافية، مدير مستشفى
كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة، يوم السبت الموافق 21ديسمبر، إن الجيش الإسرائيلي قصف
الطابق الثالث من المستشفى بقذائف المدفعية، دون أن تُسجل إصابات, ومع ذلك، تسببت الهجمة في إثارة الذعر بين الجرحى والأطفال الموجودين في المستشفى, وأشار أبو صافية إلى أن المستشفى يتعرض لتهديد مستمر، إذ أن جدرانه مليئة بالرصاص والقذائف، مما يجعلها تبدو كهدف عسكري, وأضاف أن المستشفى لم يتلقَ الإمدادات اللازمة للصيانة مثل الكهرباء والمياه والأوكسجين، على الرغم من الوعود السابقة, وطالب أي جهة قادرة على تقديم المساعدة لتلبية احتياجات المستشفى العاجلة.
كما أشار مدير المستشفى إلى أن منظمة الصحة العالمية تمكنت من إرسال 70 وحدة دم فقط، بينما يحتاج المستشفى إلى 200 وحدة, وقال إن الجيش الإسرائيلي منع دخول الإمدادات الطبية الأساسية، بما في ذلك المسكنات، وفرض قيودًا على دخول الطواقم الطبية وسط نقص حاد في المعدات الطبية.
وبالإضافة إلى ذلك، أفاد أبو صافية بنقص حاد في الطعام، مما يجعل من المستحيل توفير وجبات للجرحى, ودعا إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لإرسال الغذاء والإمدادات لدعم الجرحى والطواقم الطبية التي تعمل بلا توقف, وكشف أن نحو تسعة مرضى بحاجة إلى تدخل جراحي عاجل تم إخلاؤهم إلى مدينة غزة، في حين أن مستشفى كمال عدوان يستقبل الآن أكثر من 72 جريحًا, ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المستشفى منذ بدء عملية عسكرية جديدة في شمال غزة في الخامس من أكتوبر 2023، بهدف منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة.
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