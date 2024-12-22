الجيش الإسرائيلي ينشأ أول وحدة قتالية للنساء المتدينات

(MENAFN
) أفادت بلومبرغ يوم الجمعة الموافق 20ديسمبر, بأن الجيش الإسرائيلي قد أنشأ أول وحدة قتالية للنساء المتدينات، استجابةً لنقص الجنود مع استمرار الحرب في غزة, لقد زاد الطلب على النساء في الأدوار القتالية، خاصة داخل المجتمع اليهودي الأرثوذكسي المتشدد، مما أدى إلى تشكيل هذه الوحدة المتخصصة, وتتكون الوحدة الجديدة في البداية من بضعة عشرات من النساء، ولديها القدرة على التوسع إذا كانت ناجحة, وتضم الوحدة قيادة نسائية بالكامل ومستشارة دينية، وهي المرة الأولى التي يعين فيها الجيش الإسرائيلي مثل هذا الدور, ستتدرب بعض أعضاء الوحدة لمدة ثمانية أشهر لتصبح ضباط استخبارات قتالية قبل الانضمام إلى كتيبة نسائية.
كما أوضح الجيش الإسرائيلي أن إنشاء هذه الوحدة يوفر الفرصة للنساء المهتمات بالأدوار القتالية، خاصة أن اليهود الأرثوذكسيين كانوا يعتبرون تقليديًا أن النساء يجب ألا يشاركن في القوات القتالية في الجيش, وعلى الرغم من أن النساء الأرثوذكسيات كان يُعفى من الخدمة العسكرية الإجبارية، إلا أن النزاع المستمر في غزة وانتشاره إلى لبنان وسوريا قد أدى إلى نقص حاد في الجنود، مما دفع إلى تجنيد النساء المتدينات في الأدوار القتالية.
كذلك أشار أحد الجنود في وحدة النساء المتدينات إلى بلومبرغ بأن قوات الدفاع الإسرائيلية(آي دي اف), في حاجة ماسة إلى المزيد من المقاتلين، حيث أصبح نقص الجنود موضوعًا شائعًا, ووفقًا لقناة 12 الإسرائيلية، يواجه الجيش نقصًا في حوالي 7000 مقاتل بسبب الصراعات المستمرة، وهناك خطط لتجنيد آلاف من الشباب المتدينين لسد الفجوة, وقد كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن خطة لتجنيد 10,000 جندي جديد خلال العامين المقبلين، بما في ذلك 6,000 من الحريديم، لمواجهة متطلبات الحرب المتزايدة على عدة جبهات.
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