لبنان.. الاعتداء على عناصر أمن حماية السفارة السعودية في بيروت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرض عناصر الأمن الداخلي المكلفون بحراسة السفارة السعودية في بيروت لاعتداء من 3 شبان كانوا على متن سيارة، اشتبه بها عناصر الحراسة كونها دون لوحات وزجاجها حاجب الرؤية.وطلب أحد عناصر الأمن اللبناني أوراق الثبوتية الخاصة بالشبان وأوراق السيارة، إلا أن الأشخاص الثلاثة ترجلوا، وعمدوا إلى شتم عناصر الحراس والتدافع معهم.



وسادت حالة من البلبلة بعدما تجمع عدد من أبناء المنطقة وعمدوا الى تصوير ما يجري.



وبعد تسليم المعتدين الى فصيلة قوى الأمن اللبناني، وتنظيم محاضر ضبط بمخالفات السيارة، تم إعلام النيابة العامة العسكرية بما جرى.



وأمر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، بفتح تحقيق فوري وإحضار الأشخاص المعتدين وعناصر الحراسة الذين تعرضوا للاعتداء لكشف كل ملابساته.

RT