الاختطاف والاعتزال والوفاة.. شائعات لاحقت النجوم في 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدفت الشائعات، نجوم الفن خلال عام 2024.. بين الوفاة والاعتزال والاختطاف ضجت منصات ووسائل الإعلام بشائعات عن الفنانين، وانتشرت على نطاق واسع، ما دفعهم للرد عليها بشكل قاسٍ.الفنان عادل إمام، على رأس النجوم الذين عانوا من شائعة الوفاة، وكذلك بشرى التي طالتها شائعة الانفصال، أما ريهام حجاج ونشوى مصطفى فقد لاحقتهم شائعة اعتزال الفن.



أبرز الشائعات التي طالت نجوم الفن خلال هذا العام:



بشرى

الفنانة بشرى من أبرز ضحايا الشائعات في 2024، حيث انتشرت أخباراً عن طلاقها من زوجها خالد محمود حميدة بعد أقل من شهرين من زواجهما، وبدلاً من السكوت، اختارت بشرى الرد بشكل قاسٍ، مؤكدة أن هذه الشائعات لا تهدف سوى تدمير حياتها الأسرية.

كما عانت بشرى أيضاً من شائعة الاعتزال، وهو ما ردت عليه بستوري عبر حسابها على إنستغرام في يوليو (تموز) الماضي، نافيةً كل الأخبار المتداولة.

رانيا فريد شوقي

فوجئت رانيا فريد شوقي، بتداول أنباء على بعض المواقع الإخبارية ومنصات السوشيال ميديا، تتعلق باعتزالها الفن، الأمر الذي سارعت بالرد عليه، عبر منشور على حسابها على منصة "فيس بوك"، تنفي فيه ما يتم تداوله.

وقالت رانيا فريد، إن ما نُشر حول اعتزالها غير صحيح، داعيةً إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله، كما لفتت في الوقت ذاته إلى وجود مشكلات في الوسط الفني تتطلب دعم الفنانين لبعضهم البعض.



نهال عنبر

لم تسلم الفنانة نهال عنبر، من شائعات اعتزالها الفن، حيث نشرت في أبريل (نيسان) الماضي 2024، عبر حسابها على منصة "فيس بوك"، توضيحات بشأن ما تم تداوله.

كتبت نهال، منشور ارفقته بصورة لها، جاء فيه: "رداً على خبر إشاعة اعتزالي الفن، أنا لم ولن اعتزل التمثيل أبدا"، مُبديةً اعتزازها بما قدمته من أعمال فنية وإصرارها على استكمال مشوار التمثيل كونها "لا تخدش حياء الأسرة"، وفق وصفها.



الفنانة ريهام حجاج، هي الأخرى طالتها شائعة الاعتزال خلال هذا العالم، وهو ما دفعها لسرعة نفيها عبر حسابها على "فيس بوك".



حلا شيحة

لاحقت شائعة الاعتزال وكذلك الارتباط، الفنانة حلا شيحة، عدة مرات، كانت إحداها بعد زواجها من الداعية معز مسعود، حيث أثارت جدلاً بمنشور لها عبر حسابها على "فيس بوك"، ترد فيه على أحد أفلامها الذي تم تصويره خلال فترة كورونا وعُرض بعدها بعام.

وقالت حلا، في تصريحها: "تم تصوير الفيلم من أكِثر من سنة ونصف، وبسبب ظروف كورونا تأخر جدا نزوله، وأنا كمان حالي تغير واتجوزت الحمد لله، والفيلم فعلا بقى (مش أنا)، وبتمنى التوفيق لكل زملائي".

وبعد انتشار صورة لها مع الفنان أحمد سعد، في يونيو (حزيران) الماضي، انتشرت أخباراً حول ارتباطهما، وهو ما نفته حلا، واصفةً سعد بأنه صديق عزيز.



ريم البارودي

في تطور آخر انضمت الفنانة ريم البارودي إلى قائمة ضحايا الشائعات، بعدما انتشرت أخبار عن اختطافها، ولم تكتف بنفي الخبر، بل ردت بقوة على مروجي الشائعات، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضدهم.



عادل إمام

أما الزعيم عادل إمام فقد كان ضحية لهذه الشائعات أكثر من مرة، حيث تكررت الأخبار عن وفاته لدرجة أن بعض الناس توجهوا إلى منزله لتقديم العزاء ولكن الزعيم تعاطى مع الأمر بروح الدعابة، قائلاً: "خايف لما أموت بجد محدش يصدقني".

الفنان علاء مرسي أيضاً تعرض لشائعة وفاته، التي انتشرت بشكل مفاجئ بعد زفاف ابنته، مما أثار القلق بين محبيه قبل أن يتم نفي الخبر.



رشوان توفيق

وكان الفنان المصري رشوان توفيق قد نفى أخيراً ((شائعة)) تتحدث عن زواجه من فتاة صغيرة، وأعرب عن سخريته من هذه الشائعات، مؤكداً أن نقابة الممثلين تعاملت مع مروج الخبر بحسم، حيث تعمد تشويه صورته أمام أسرته وجمهوره، بعد أن تجاوز الـ90 عاماً.

محمد جمعة

انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات حول وفاة الفنان محمد جمعة، مما أثار حالة من الصدمة والقلق بين جمهوره ومحبيه، وخرج“جمعة” عن صمته وطمأن جمهوره عن حالته الصحية وأنه بخير.



ميرفت أمين

انتشرت شائعة وفاة الفنانة ميرفت أمين، لكنها سارعت لطمأنة جمهورها، مؤكدة أنها بخير وبصحة جيدة، ونفت ميرفت هذه الشائعة، ووصفتها بأنها "سخيفة"، داعية جمهورها ومحبيها إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار الكاذبة.

نشوى مصطفى

في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، نفت الفنانة نشوى مصطفى الأنباء التي تداولتها عدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول قرار اعتزالها الفن، وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك".

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