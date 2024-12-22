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الرقم 1121 على بعض منتجات الأرز في الاردن .. ما المقصود ؟

12/22/2024 6:08:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء نشرة توعوية حول دلالة الرقم 1121 على بعض منتجات الأرز ، أشارت فيها أن الرقم المذكور لا يشير إلى أن صنف الأرز مصنع من البلاستيك، وإنما يشير إلى نوع طبيعي من الأرز تتم زراعته في بعض المناطق خاصة الهند وباكستان وتجمع حبوبه بعد الحصاد، وتتم معالجتها بعدة طرق مثل إزالة القشرة الخارجية والتمليح، والتعبئة، ليصبح جاهزا للتوزيع في الأسواق والاستهلاك، وهو من الأنواع التي تتمتع بخصائص غذائية من حيث المذاق والقوام وطول الحبة وتحظى بشعبية في الأسواق العالمية .







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