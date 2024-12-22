المفتي العام يلتقي السفير المغربي في رام الله

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أشاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، بالدعم الذي تقدمه المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لدعم صمود الشعب الفلسطيني وثباته.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان، حيث أطلعه على الأوضاع الصعبة التي تمر على الشعب الفلسطيني عامة، وعلى مدينة القدس والمقدسات خاصة.

وتطرق المفتي إلى المعاناة على الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية كافة، والاستيلاء على الأراضي، وهدم البيوت والقتل بدم بارد، ناهيك عن الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك واستباحته مكانيا وزمانيا، وانتهاكات المستعمرين له، من خلال قيامهم بأداء طقوس تلمودية بحماية من سلطات الاحتلال، بالإضافة إلى سياسة الإبعاد والتضييق التي تمارسها هذه السلطات بحق المصلين المسلمين، والمتمثلة بالاعتداء عليهم واعتقال بعضهم ومنع بعضهم الآخرين الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، بحجج واهية.

وبين أن هذه السياسة تهدف إلى اقتلاع الفلسطيني من أرضه وتهجيره، منتقدا الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات.

وأكد المفتي، ضرورة وقف حرب الإبادة التي تشن ضد الشعب الفلسطيني في محافظات غزة، مطالبا العالم أجمع بضرورة التحرك لوقف المجازر اليومية بحق أبناء شعبنا في محافظات غزة، التي بسببها وقع عشرات الآلاف بين شهيد وجريح ومفقود، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يخرج من أرضه مهما بلغت التضحيات.

وأشاد بالعلاقات الوطيدة القائمة بين الشعبين الفلسطيني والمغربي، مثمنا ما تقدمه المملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً، لدعم صمود الشعب الفلسطيني وثباته.

بدوره، أشاد مزيان بهذه الزيارة التاريخية للمفتي، الذي يحظى بالمحبة والاحترام والتقدير لدى قيادة وعموم الشعب المغربي، مؤكدا أن المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لن تتوانى عن تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، وأن الشعب المغربي يقف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى إقامة دولته المستقلة، مشيرا إلى المساعي الدؤوبة التي تقوم بها المملكة المغربية لوقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية لأهلنا في القطاع والقدس.

ولفت إلى الدور المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيه من الملك محمد السادس في دعم صمود المقدسيين وحماية الطابع التاريخي والحضاري لمدينة القدس ضد مشاريع التهويد في مجالات الصحة والتعليم، وصيانة الأضرار في المباني التاريخية، ودعم المشاريع الاجتماعية المتنوعة ورعاية الطفولة والشبيبة المقدسية.

كما أكد تطلعه لتطوير التعاون الثنائي بين مؤسسة دار الإفتاء الفلسطينية إلى جانب باقي المؤسسات الدينية الفلسطينية ونظيراتها في المملكة المغربية، بما يرقى إلى مستوى العلاقة المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، خدمة للمسجد الأقصى المبارك وصيانة المعالم الدينية للمدينة المقدسة.