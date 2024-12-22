أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان

(MENAFN
- Al Watan)
وقّعت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية شراكة ثلاثية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وشركة صلب ستيل، بهدف تعزيز التكامل الصناعي واستكشاف فرص إعادة استخدام الموارد الثانوية بطرق مبتكرة ومستدامة.
جرت مراسم التوقيع برعاية وتشريف معالي المهندس خالد السالم، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبحضور الدكتور حسين الفاضلي، ممثل
الهيئة الملكية، والمهندس عقيل بن كدسة، الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، والمهندس مسفر الهاجري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة صلب ستيل.
وتسعى الشراكة، التي تمتد لمدة عام، إلى تحقيق التعاون في مجالات إعادة تدوير المنتجات الثانوية الناتجة عن العمليات الصناعية وتحويلها إلى منتجات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتقلل من الأثر البيئي السلبي.
كما تركز الاتفاقية على تبادل البيانات والتحليلات، وتطوير منتجات صديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تحسين الخدمات اللوجستية داخل المدينة الصناعية، وتسهيل عمليات التخزين والنقل عبر الميناء.
يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم الاستدامة الصناعية، وترسيخ دور شركة أسمنت المنطقة الجنوبية كشريك رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 للتنمية المستدامة.
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