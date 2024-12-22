Sunday, 22 December 2024 10:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان

12/22/2024 4:21:57 AM
(MENAFN- Al Watan) وقّعت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية شراكة ثلاثية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وشركة صلب ستيل، بهدف تعزيز التكامل الصناعي واستكشاف فرص إعادة استخدام الموارد الثانوية بطرق مبتكرة ومستدامة.
جرت مراسم التوقيع برعاية وتشريف معالي المهندس خالد السالم، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبحضور الدكتور حسين الفاضلي، ممثل الهيئة الملكية، والمهندس عقيل بن كدسة، الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، والمهندس مسفر الهاجري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة صلب ستيل.
وتسعى الشراكة، التي تمتد لمدة عام، إلى تحقيق التعاون في مجالات إعادة تدوير المنتجات الثانوية الناتجة عن العمليات الصناعية وتحويلها إلى منتجات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتقلل من الأثر البيئي السلبي.
كما تركز الاتفاقية على تبادل البيانات والتحليلات، وتطوير منتجات صديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تحسين الخدمات اللوجستية داخل المدينة الصناعية، وتسهيل عمليات التخزين والنقل عبر الميناء.
يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم الاستدامة الصناعية، وترسيخ دور شركة أسمنت المنطقة الجنوبية كشريك رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 للتنمية المستدامة.

MENAFN22122024000089011017ID1109020892

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث