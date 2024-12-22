مروع.. أمريكي يقتل ابنه الرضيع بطريقة غريبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت السلطات في شمالي ولاية كاليفورنيا الأميركية، إنها ألقت القبض على رجل يشتبه في قيامه بقطع رأس ابنه البالغ من العمر عاما واحدا.

وذكرت إدارة شرطة مقاطعة ساكرامنتو في بيان، أن نواب مفوض الشرطة استجابوا لبلاغ عن اضطراب عائلي في وقت مبكر من صباح السبت، حيث وجدوا امرأة خارج المنزل أبلغتهم أن زوجها، أندريه ديمسكي، البالغ من العمر 28 عاما، اعتدى عليها وعلى والدتها.

وقام النواب باقتحام المنزل في مقاطعة ساكرامنتو بعد علمهم بوجود ديمسكي داخل المنزل مع الطفل. وعند اعتقاله، عثروا على "رأس طفل مقطوع" في غرفة النوم.

وقال المحققون إن ديمسكي استخدم سكينا لقطع رأس ابنه بعد مغادرة زوجته ووالدتها المنزل، وفقا للبيان.

وتم احتجازه بدون إمكانية الإفراج بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل.

لبنان 24