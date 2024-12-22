البنك العربي يجدّد دعمه لبرنامج بيئتي الأجمل لتعزيز البيئة التّربويّة في المدارس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- جدّد البنك العربي دعمه لمشروع "بيئتي الأجمل"، الذي يُعَدّ أحد مشروعات متميّزي "جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ" وذلك للعام التّاسع على التّوالي، حيث يهدف المشروع إلى تحفيز السلوك الإيجابيّ لدى الطّلاب والمعنيين تجاه وتعزيز انتمائهم لها.وقد انطلق هذا المشروع في المدارس التي يتواجد بها متميّزو جمعيّة الجائزة عام 2009 في ثلاث مدارس، ليصل هذا العام إلى أكثر من 2200 مدرسة مشاركة، حيث تبنّت وزارة والتعليم هذا المشروع لإيمانها بأهميته وجدواه التربوية والقِيَميّة. ويعود نجاح المشروع إلى الأثر الإيجابيّ الذي تركه على البيئة التّعليميّة، فضلاً عن منهجيّة العمل المعتمدة وأتمتة النّظام، إذ أثبت المشروع على امتداد سنوات تطبيقه قدرته على تعزيز انتماء الطلبة لمدارسهم، وتطوير روح المبادرة لديهم، وتعميق العلاقات بين الطلبة والمعلمين وأفراد المجتمع، مقدّمًا منهجية عمل شاملة تكرّس مفهوم الشراكة المجتمعية وتعزز ثقافة متابعة الإنجازات وقياسها في البيئة المدرسية.



ويتضمن هذا المشروع تشكيل لجان مختصة في المدارس تعنى بتطوير جوانب متعددة ذات صلة مباشرة بتطوير البيئة المدرسية، ممّا يجعله نموذجاً يحتذى به في مجال التّعليم. فعلى سبيل المثال تساهم لجنة الجمال في زيادة المساحات الخضراء في البيئة المدرسيّة، وتقوم لجنة النظافة بمتابعة نظافة المرافق الصحّيّة والأثاث والجدران فيها. كذلك أثّرت لجنة النّظام إيجابيًّا في تخفيض نسبة المتأخّرين عن اليوم المدرسيّ، وتقليل نسبة المخالفين للنظام والتّعليمات، أمّا لجنة الصّحّة فنجحت في زيادة نسبة تناوُل الوجبات الصحيّة، والحدّ من نسبة تناول الوجبات السّريعة، والمشروبات الغازيّة.



ومن الجدير بالذكر، فإنّ مشروع "بيئتي الأجمل" قد حقّق نتائج مميّزة خلال العام الدّراسيّ 2023-2024، كان من أبرزها، ازدياد نسبة المشاركة المجتمعيّة (أفراداً ومؤسّسات)؛ لتحسين البيئة المدرسيّة بنسبة 21% عن الدّورة الماضية، حيث بلغ عدد المبادرات ما يقارب 37,000 مبادرة؛ وذلك لتعزيز التّفاعل والشّراكة المجتمعيّة بما يخدم أهداف المشروع، وتعزيزاً لأساسيات النّظام، والانضباط، وتحمّل المسؤوليّة لدى الطّلبة، فقد تم عقد أكثر من 19,000 محاضرة، ونشاط تثقيفيّ، بنسبة زيادة بلغت 55% عن الدّورة الماضية، كما حفّز المشروع السّلوك الإيجابيّ لدى الطّلبة والمعنيّين اتّجاه المدرسة، وانتمائهم لها من خلال عقد اكثر من 30,000 حملة تنظيف وتعقيم للصّفوف الدّراسيّة خلال العام الدّراسيّ.



وقد قدّمت المديرة التّنفيذيّة لـ "جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ"، لبنى طوقان، شكرها للبنك العربي على دعمه المستمرّ، مشيدةً بدوره الفاعل في دعم مشروع "بيئتي الأجمل" وما يتضمّنه من أهداف إيجابيّة وطموحة تصبّ في مصلحة قطاع التّعليم، وبما ينعكس إيجابًا على تطوير العمليّة التّعليميّة التّعلميّة في الميدان التّربويّ. وأوضحت طوقان أنّ هذا الدّعم يسهم في تعزيز جهود الجمعيّة بتحقيق رؤيتها بالوصول لتّميُّز تربويّ مدعوم مجتمعيًّا.

ويأتي دعم البنك العربي لهذا المشروع انطلاقًا من دوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية، لا سيما على صعيد القطاع التعليمي، وحرصه على دعم الجهود الرامية لتطوير البيئة التعليمية والارتقاء بالمدارس، من أجل تعزيز روح الانتماء، والمواطنة الصّالحة.