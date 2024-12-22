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الليبراليون في كندا يحددون خليفة لترودو إذا استقال

12/22/2024 3:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام كندية بأن مسؤولين في الحزب الليبرالي الكندي يعتبرون كريستيا فريلاند خليفة محتملة لرئيس الوزراء جاستين ترودو في حال استقالته.
ونقلت قناة "سي بي سي" الكندية عن مسؤولين في الحزب الليبرالي قولهم إنهم يعتبرون فريلاند مرشحة محتملة لزعامة الحزب نظرا "لتجربته الإيجابية" للتواصل مع دونالد ترامب أثناء ولايته الأولى.


وكانت فريلاند آنذاك كبيرة المفاوضين الكنديين أثناء تمديد اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
وحسب معلومات القناة، فإن من بين الزعماء المحتملين للحزب وزير المالية الحالي دومينيك لوبلانك والوزير السابق للإسكان والبنية التحتية شون فرايزر.

RT

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