الليبراليون في كندا يحددون خليفة لترودو إذا استقال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وسائل إعلام كندية بأن مسؤولين في الحزب الليبرالي الكندي يعتبرون كريستيا فريلاند خليفة محتملة لرئيس الوزراء جاستين ترودو في حال استقالته.
ونقلت قناة "سي بي سي" الكندية عن مسؤولين في الحزب الليبرالي قولهم إنهم يعتبرون فريلاند مرشحة محتملة لزعامة الحزب نظرا "لتجربته الإيجابية" للتواصل مع دونالد ترامب
أثناء ولايته الأولى.
وكانت فريلاند آنذاك كبيرة المفاوضين الكنديين أثناء تمديد اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
وحسب معلومات القناة، فإن من بين الزعماء المحتملين للحزب وزير المالية الحالي دومينيك لوبلانك والوزير السابق للإسكان والبنية التحتية شون فرايزر.
RT
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