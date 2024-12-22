الليبراليون في كندا يحددون خليفة لترودو إذا استقال

وكانت فريلاند آنذاك كبيرة المفاوضين الكنديين أثناء تمديد اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وحسب معلومات القناة، فإن من بين الزعماء المحتملين للحزب المالية الحالي دومينيك لوبلانك والوزير السابق للإسكان والبنية التحتية شون فرايزر.

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