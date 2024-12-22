فيديو.. سائق يدهس شرطيا في لبنان

(MENAFN
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي
في لبنان، يوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة دهس سائق سيارة لشرطي في العاصمة بيروت.
وظهر في الفيديو سائق سيارة بيضاء وهو يرفض الامتثال لتعليمات الشرطي بالتوقف قبل أن يقوم بدهسه وسط الشارع العام.
وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن السلطات اللبنانية قد فتحت تحقيقا في الحادث لكشف الملابسات وتحديد هوية السائق الذي تمكن من الفرار.
كما أوضحت أنه تم نقل الشرطي لتلقي العلاج في مستشفى الجامعة الأميريكة في بيروت.
سكاي نيوز
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