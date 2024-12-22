فيديو.. سائق يدهس شرطيا في لبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول نشطاء مواقع في لبنان، يوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة دهس سائق سيارة لشرطي في العاصمة بيروت.وظهر في الفيديو سائق سيارة بيضاء وهو يرفض الامتثال لتعليمات الشرطي بالتوقف قبل أن يقوم بدهسه وسط الشارع العام.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن السلطات اللبنانية قد فتحت تحقيقا في الحادث لكشف الملابسات وتحديد هوية السائق الذي تمكن من الفرار.



كما أوضحت أنه تم الشرطي لتلقي العلاج في الجامعة الأميريكة في بيروت.

سكاي نيوز