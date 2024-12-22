شاهد مسنة تايوانية ترفع الأثقال في سن التسعين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقى فيديو لسيدة تايوانية في التسعين وهي ترفع أثقالا في مسابقة وتحث على ممارسة الرياضة، إعجابا وتفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.وقد ارتسمت ابتسامة عريضة على وجه تشينج تشين تشين‭‭-‬‬مي وهي ترفع أثقالا تزن 35 كيلوغراما إلى خصرها، ثم أسقطت الأثقال ولوحت بيدها بثقة للجمهور المتحمس بمسابقة في تايبه.



وتمارس تشينج تشين (90 عاما) رفع الأثقال منذ العام الماضي، بتشجيع من حفيدتها على ممارسة هذه الرياضة بعد تشخيصها بمرض باركنسون. وتنسب تشين الفضل في تصحيح وضعيتها إلى رفع الأثقال.

وكانت 3 أجيال من عائلتها بين بضع مئات من الأشخاص الذين تابعوها وهي تتنافس مع 44 آخرين تبلغ أعمارهم 70 عاما أو أكثر في مسابقة رفع الأثقال، يوم السبت.

وفي المسابقة المكونة من 3 جولات، رفعت تشينج تشين ما يصل إلى 45 كيلوغراما باستخدام ثقل سداسي الشكل يعرف بأنه يتيح للرياضي مزيدا من الثبات وخيارات متعددة للإمساك.



وقالت تشينج تشين، بعد المسابقة "أريد أن أنصح كل كبار السن بممارسة الرياضة... لا تحتاج إلى بذل مجهود شاق للغاية، ولكن هذا من أجل الحفاظ على صحتك".



ولم تكن تشينج الوحيدة التي تجاوزت الـ90 من عمرها في المسابقة، فأكبر المشاركين سنا يبلغ من العمر 92 عاما.

سكاي نيوز