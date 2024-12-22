ابنة أصالة نصري تتحدث عن معاناة عائلتها في ظل حكم الأسد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في مقابلة مؤثرة، تحدثت شام الذهبي، ابنة السورية أصالة نصري، عن المعاناة التي واجهتها عائلتها خلال السنوات الماضية بسبب مواقفهم السياسية المناهضة لنظام بشار الأسد ودعمهم للثورة السورية.أشارت شام في حديثها إلى الدعم الكبير الذي قدمته والدتها للثورة السورية منذ بدايتها، وعبّرت عن فخرها بهذا الموقف الوطني.



وأوضحت أن عائلتها تعرضت لسلسلة من التهديدات وحملات التشويه، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت تُواجه بتعليقات مسيئة وهجمات إلكترونية كلما نشرت صورة تجمعها بوالدتها.

تهديدات وتضحيات

أكدت شام أنها شخصياً كانت تتلقى تهديدات على هاتفها، وأن هذا الضغط النفسي لم يقتصر عليها وحدها، بل شمل الكثيرين من المعارضين الذين تعرضوا للاعتقال، والتعذيب، وحتى الاختفاء القسري.

كما سلطت الضوء على المعاناة المستمرة التي عاشتها عائلتها بسبب اضطرارهم للابتعاد عن وطنهم لمدة 14 عاماً، خوفا من الاغتيال أو الاعتقال.



الثمن الباهظ للحرية

وصفت شام الذهبي تكلفة الحرية بأنها "باهظة جداً"، مشيرة إلى الدماء التي سالت والتضحيات التي قدمها الشباب والشابات السوريون من أجل وطن حر. ومع ذلك، دعت شام إلى التسامح وفتح صفحة جديدة لسوريا، مؤكدة أهمية الوحدة لإعادة بناء الوطن.

واختتمت شام حديثها برسالة أمل، مشددة على ضرورة تجاوز الماضي وبدء كتابة رواية جديدة لسوريا، مؤكدة أن الوطن يجب أن يكون للجميع، بعيداً عن أي تبعية لشخص أو نظام.

سكاي نيوز