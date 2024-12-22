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مصدر أمني يكشف حقيقة العثور على رجل مبتورة في إربد - فيديو

12/22/2024 3:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مصدر أمني حقيقة العثور على رجل إنسان مبتورة داخل احدى المقابر في محافظة إربد.


وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن رجل الإنسان مبتورة تعود لشخص مصاب بمرض قدم السكري وتم بترها في احدى المستشفيات.
وأضاف أنه تم دفن رجل الإنسان بموجب تصريح من الطبيب والطب الشرعي بعد بترها.
ودعا المصدر المواطنين إلى تحري الدقة خلال نقل الأحداث واستقاء المعلومات من مصادرها.




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