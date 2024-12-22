وزير الصناعة يتفقد مصانع داخل المنطقة الحرة الأردنية السورية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عددا من المشاريع الاستثمارية الصناعية داخل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة وسير العمل فيها.



وجال القضاة على مرافق عدد من المصانع ومراحل وكميات الإنتاج وكذلك التصدير واستمع الى إيجاز من القائمين على تلك المصانع وأنشطتها الإنتاجية المختلفة.



وقال القضاة إن المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة تلعب دورا مهما في تعزيز التعاون الاقتصادي الاستثماري والتجاري بين الأردن وسوريا وكذلك تدفق التجارة من وإلى العديد من البلدان إضافة إلى دورها في تحفيز المستثمرين والقطاعات التصديرية.