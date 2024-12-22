Sunday, 22 December 2024 10:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الصناعة يتفقد مصانع داخل المنطقة الحرة الأردنية السورية

12/22/2024 3:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عددا من المشاريع الاستثمارية الصناعية داخل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة وسير العمل فيها.


وجال القضاة على مرافق عدد من المصانع ومراحل وكميات الإنتاج وكذلك التصدير واستمع الى إيجاز من القائمين على تلك المصانع وأنشطتها الإنتاجية المختلفة.


وقال القضاة إن المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة تلعب دورا مهما في تعزيز التعاون الاقتصادي الاستثماري والتجاري بين الأردن وسوريا وكذلك تدفق التجارة من وإلى العديد من البلدان إضافة إلى دورها في تحفيز المستثمرين والقطاعات التصديرية.

MENAFN22122024000208011052ID1109020754

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث