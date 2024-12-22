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أعلى 10 لاعبين دخلاً في عام 2024: ثروات تتخطى الحدود

12/22/2024 3:10:32 AM
(MENAFN- Amman Net) شهد عام 2024 تحقيق لاعبي كرة القدم لمستويات غير مسبوقة من الدخل، حيث تصدروا قوائم الرياضيين الأعلى أجراً على مستوى العالم. فيما يلي نظرة على أبرز عشرة لاعبين من حيث الدخل لهذا العام:

  • كريستيانو رونالدو 260 مليون دولار
    • النجم البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي، جمع 200 مليون دولار كرواتب ومكافآت، بالإضافة إلى 60 مليون دولار من عقود الرعاية مع شركات مثل Nike وBinance وHerbalife.
  • ليونيل ميسي 135 مليون دولار
    • الأسطورة الأرجنتينية ولاعب إنتر ميامي الأمريكي، حصل على 65 مليون دولار كرواتب ومكافآت، و70 مليون دولار من عقود الرعاية.
  • كيليان مبابي 110 ملايين دولار
    • المهاجم الفرنسي لنادي باريس سان جيرمان، جمع 90 مليون دولار كرواتب ومكافآت، بالإضافة إلى 20 مليون دولار من عقود الرعاية.
  • نيمار جونيور 108 ملايين دولار
    • النجم البرازيلي ولاعب نادي الهلال السعودي، حصل على 80 مليون دولار كرواتب ومكافآت، و28 مليون دولار من عقود الرعاية.
  • كريم بنزيمة 106 ملايين دولار
    • المهاجم الفرنسي ولاعب نادي الاتحاد السعودي، جمع 100 مليون دولار كرواتب ومكافآت، بالإضافة إلى 6 ملايين دولار من عقود الرعاية.
  • محمد صلاح 95 مليون دولار
    • النجم المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، حصل على 55 مليون دولار كرواتب ومكافآت، و40 مليون دولار من عقود الرعاية.
  • إيرلينغ هالاند 90 مليون دولار
    • المهاجم النرويجي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، جمع 60 مليون دولار كرواتب ومكافآت، بالإضافة إلى 30 مليون دولار من عقود الرعاية.
  • روبرت ليفاندوفسكي 85 مليون دولار
    • المهاجم البولندي ولاعب نادي برشلونة الإسباني، حصل على 55 مليون دولار كرواتب ومكافآت، و30 مليون دولار من عقود الرعاية.
  • كيفين دي بروين 80 مليون دولار
    • لاعب الوسط البلجيكي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، جمع 50 مليون دولار كرواتب ومكافآت، بالإضافة إلى 30 مليون دولار من عقود الرعاية.
  • ساديو ماني 75 مليون دولار
    • الجناح السنغالي ولاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، حصل على 45 مليون دولار كرواتب ومكافآت، و30 مليون دولار من عقود الرعاية.

    تعكس هذه الأرقام الضخمة الشعبية الهائلة لكرة القدم عالمياً، والتأثير الكبير لهؤلاء اللاعبين داخل الملعب وخارجه، مما يساهم في تعزيز مكانتهم كأيقونات رياضية عالمية.

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