أعلى 10 لاعبين دخلاً في عام 2024: ثروات تتخطى الحدود

(MENAFN
- Amman Net) شهد عام 2024 تحقيق لاعبي كرة القدم
لمستويات غير مسبوقة من الدخل، حيث تصدروا قوائم الرياضيين الأعلى أجراً على مستوى العالم. فيما يلي نظرة على أبرز عشرة لاعبين من حيث الدخل
لهذا العام: كريستيانو رونالدو
– 260 مليون دولار
النجم البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي، جمع 200 مليون دولار كرواتب ومكافآت، بالإضافة إلى 60 مليون دولار من عقود الرعاية مع شركات مثل Nike وBinance وHerbalife. ليونيل ميسي
– 135 مليون دولار
الأسطورة الأرجنتينية ولاعب إنتر ميامي الأمريكي، حصل على 65 مليون دولار كرواتب ومكافآت، و70 مليون دولار من عقود الرعاية. كيليان مبابي
– 110 ملايين دولار
المهاجم الفرنسي لنادي باريس سان جيرمان، جمع 90 مليون دولار كرواتب ومكافآت، بالإضافة إلى 20 مليون دولار من عقود الرعاية. نيمار جونيور
– 108 ملايين دولار
النجم البرازيلي ولاعب نادي الهلال السعودي، حصل على 80 مليون دولار كرواتب ومكافآت، و28 مليون دولار من عقود الرعاية. كريم بنزيمة
– 106 ملايين دولار
المهاجم الفرنسي ولاعب نادي الاتحاد السعودي، جمع 100 مليون دولار كرواتب ومكافآت، بالإضافة إلى 6 ملايين دولار من عقود الرعاية. محمد صلاح
– 95 مليون دولار
النجم المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، حصل على 55 مليون دولار كرواتب ومكافآت، و40 مليون دولار من عقود الرعاية. إيرلينغ هالاند
– 90 مليون دولار
المهاجم النرويجي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، جمع 60 مليون دولار كرواتب ومكافآت، بالإضافة إلى 30 مليون دولار من عقود الرعاية. روبرت ليفاندوفسكي
– 85 مليون دولار
المهاجم البولندي ولاعب نادي برشلونة الإسباني، حصل على 55 مليون دولار كرواتب ومكافآت، و30 مليون دولار من عقود الرعاية. كيفين دي بروين
– 80 مليون دولار
لاعب الوسط البلجيكي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، جمع 50 مليون دولار كرواتب ومكافآت، بالإضافة إلى 30 مليون دولار من عقود الرعاية. ساديو ماني
– 75 مليون دولار
الجناح السنغالي ولاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، حصل على 45 مليون دولار كرواتب ومكافآت، و30 مليون دولار من عقود الرعاية.
تعكس هذه الأرقام الضخمة الشعبية الهائلة لكرة القدم عالمياً، والتأثير الكبير لهؤلاء اللاعبين داخل الملعب وخارجه، مما يساهم في تعزيز مكانتهم كأيقونات رياضية عالمية.
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