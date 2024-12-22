البورصة المصرية تشهد خسارة بمقدار 650 مليون دولار خلال الأسبوع

(MENAFN
) خسرت البورصة
المصرية حوالي 32.9 مليار جنيه (650 مليون دولار) خلال جلسات الأسبوع المنتهي، مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى 2.230 تريليون جنيه، وهو ما يعكس تراجعًا بنسبة 1.5 بالمئة في إجمالي القيمة السوقية. وكان الانخفاض في القيمة السوقية ملحوظًا في مختلف المؤشرات، مما يعكس تراجعًا واسع النطاق في ثقة المستثمرين.
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 0.87 بالمئة ليغلق عند 30,526.71 نقطة. كما تأثرت الشركات الصغيرة، حيث تراجع مؤشر EGX 70، الذي يتتبع الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.92 بالمئة ليصل إلى 8,410.64 نقطة. وسجل مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا خسارة بنسبة 1.72 بالمئة ليغلق عند 11,532.93 نقطة، مما يعكس التراجع العام في السوق.
على الرغم من الخسائر، بلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع حوالي 455.8 مليار جنيه. ووصل حجم التداول إلى نحو 7.890 مليار سهم تم تنفيذها عبر 499 ألف عملية تداول. تشير هذه الأرقام إلى أن السوق، رغم خسائرها، استمرت في النشاط العالي في التداول.
يبرز الانخفاض في مؤشرات السوق والقيمة السوقية التحديات التي واجهتها البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي. تعكس هذه الأرقام الاتجاهات الاقتصادية الأوسع التي تؤثر على ثقة المستثمرين، مع تأثير تقلبات أسعار الأسهم على أداء السوق بشكل عام.
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